Manisa'da 4 yaşındaki DMD hastası Rahmi Kerem için kermes

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, 10 ay önce kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Rahmi Kerem Keskin'in (4) tedavi masrafı olan yaklaşık 2 milyon 900 bin doların toplanması için valilik onaylı kampanya başlattı. Rahmi Kerem'in tedavisine destek amacıyla, ilçe halkının katılımıyla 3 gün sürecek kermes düzenlendi.

Demirci ilçesinde yaşayan Uzm. Dr. Haluk Keskin'in oğlu Rahmi Kerem Keskin'e 10 ay önce hastanede yapılan testler sonucu DMD teşhisi konuldu. Rahmi Kerem'in ailesi yurt dışındaki tedavi için gereken yaklaşık 2 milyon 900 bin doların toplanması amacıyla Manisa Valiliği'ne başvuruda bulunarak, yardım kampanyası için izin aldı. Bu kapsamda ilçe halkının katılımıyla Rahmi Kerem'in için Akıncılar Düğün Salonu'nda kermes düzenlendi. 3 gün sürecek kermeste giyim, gıda ve hediyelik eşya stantlarının yanı sıra gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan gözlemeler satışa sunuldu. Vatandaşlar, alışveriş yaparak ve bağış sandıklarına katkıda bulunarak kampanyaya destek verdi. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da kermesi ziyaret ederek, gönüllü olarak görev alan kadınlara çiçek takdim etti.

Demirci Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Haluk Keskin, "Teşhis konulduktan sonra oğlumun tedavisi için Manisa Valiliği'nden bağış izni aldık. Görev yaptığım Demirci'de halkımızın ve yöneticilerin desteğini yanımızda hissettik. Oğlum için düzenlenen bu kermese katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ercan Başoğul ise ilçede görev yapan doktorlarının çocuğu için düzenlenen kermese ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirtip, yardım kampanyalarının ilçenin farklı noktalarında da sürdüğünü söyledi.