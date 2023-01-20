Dubai'yi yeni şirketlerle tanıştırmak
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İlk aşama yatırım piyasasında bir boşluk gören Miller'ın ortağı, iş kuran insanları desteklemek için daha yapılandırılmış bir yaklaşım benimsemeyi önerdi ve böylece 2018'de MENA Moonshots'ı kurmaya karar verdiler.
İlk aşama yatırım piyasasında bir boşluk gören Miller'ın ortağı, iş kuran insanları desteklemek için daha yapılandırılmış bir yaklaşım benimsemeyi önerdi ve böylece 2018'de MENA Moonshots'ı kurmaya karar verdiler.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel