Haberler

Dubai Marine Kulesi'ne kamikaze İHA'nın parçaları isabet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Dubai Marina Kulesi'ne düzenlenen kamikaze insansız hava aracı saldırısında hafif hasar meydana geldi. Hava savunma sistemleri saldırıyı engelledi, can kaybı yaşanmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan Dubai Marina Kulesi'nde kamikaze insansız hava aracının (İHA) parçalarının isabet etmesi sonucu hafif hasar oluştu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen füze ve kamikaze İHA saldırılarına müdahale edildiği belirtildi.

Bölgede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemleri ve kamikaze İHA'ların engellenmesinden kaynaklı olduğu ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füze ve tüm kamikaze İHA'ları imha edip etmediğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Marina Kulesi'nin üst katlarından birinde duman yükseldiği görüldü.

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılması üzerine Dubai Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, hava savuma sistemlerinin müdahalesi sonucu kamikaze İHA'nın Dubai Marina Kulesi'nin dış yüzeyinde hasara yol açtığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Kolay bir av değiliz

Mesajı İran'a: Kolay bir av değiliz
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

Oğullarıyla ilgili ilk kez duyulan detay: En yüksek liderdi ama...