Dubai'de bir binaya şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığı ve olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının El-Bedi bölgesinde terk edilmiş bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığı ve evin yakınlarında bulunan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.