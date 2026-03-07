Haberler

Dubai'de düşen şarapnel parçası nedeniyle 1 kişi öldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde hava savunma sisteminin müdahalesi sonucu düşen bir şarapnel parçası, bir araca isabet ederek 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sisteminin devreye girmesinin ardından düşen şarapnel parçası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kentin Barşa bölgesinde hava savunma sisteminin müdahalesi sonucu düşen şarapnel parçasının bir araca isabet ettiği ve Asya uyruklu 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
