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Duayen Ressam Mustafa Ayaz Hayatını Kaybetti

Duayen Ressam Mustafa Ayaz Hayatını Kaybetti
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86 yaşındaki ressam Mustafa Ayaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Kocatepe Camii'nde kılındı ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

(ANKARA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 86 yaşında hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

86 yaşındaki duayen ressam Mustafa Ayaz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayaz, bugün öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na toprağa verildi.

Mustafa Ayaz kimdir?

1938'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kabataş köyünde doğan Ayaz'ın çocukluğu, yoksulluk ve hastalıklarla geçtiğinden ilkokula 10 yaşında başladı. 1953'te Erzurum Pulur Köy Enstitüsü ortaokul son sınıfta resim yeteneğiyle hocalarının dikkatini çeken Ayaz, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu resim bölümü sınavlarını kazandı.

Mezuniyetinin ardından bir yıl ilkokul öğretmenliği yapan Ayaz, 1960'ta Gazi Eğitim Enstitüsü'nün resim bölümüne girdi ve buradan 1963'te mezun oldu. Ayaz, sonrasında 3 yıl Çorum'da resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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