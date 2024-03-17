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Gazeteci Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti

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Duayen gazeteci ve yazar Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti. Hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Duayen gazeteci ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, yaşamını yitirdi. Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.

Gazeteci Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Duayen gazeteci ve yazar Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu.

Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Sirmen, son olarak gazetemizde yazılarını kaleme alıyordu. Sirmen, 1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

SİNEMA VE DİZİ OYUNCULUĞU DA YAPTI

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı. Cumhuriyet adlı filmde ise, gazetemizin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biriydi. Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu. 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

2020 TARİHİNDE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Mine Sirmen ile evliliğinden Devrim (d. 1966) adında bir oğlu vardı. 25 Mart 2020 tarihinde COVID-19 teşhisi konularak tedavi altına alındı. 4 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsü yendi. Sirmen, bir süredir ise İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Cumhuriyet Gazetesi Ali Sirmen Güncel Haberler

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