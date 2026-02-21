Haberler

Dtso Başkanı Mehmet Kaya'dan Tff'ye Amedspor Tepkisi: "Türkiye Futbol Federasyonu, Çözüm Sürecinin Karşıtlarının Aparatına Dönüştü"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Amedspor üzerinden toplumsal ayrışmaya neden olmaktan kaçınmaya ve tarafsız yönetim sergilemeye davet etti.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, "Amedspor futbol takımı üzerinden yaptığı haksız uygulamalarla toplumsal ayrışma yaratmaya çalışan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerini, siyasi görüşlerini bir tarafa bırakarak Türkiye futbolunu kutuplaştırmak yerine tarafsız ve adaletli bir şekilde yönetmeye davet ediyoruz" dedi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, TFF'nin Amedspor'la ilgili kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu, çözüm sürecinin karşıtlarının aparatına dönüştü. Bölgenin ve kentin önemli değerlerinden biri olan Amedspor futbol takımı üzerinden yaptığı haksız uygulamalarla toplumsal ayrışma yaratmaya çalışan TFF yöneticilerini, siyasi görüşlerini bir tarafa bırakarak Türkiye futbolunu kutuplaştırmak yerine tarafsız ve adaletli bir şekilde yönetmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
