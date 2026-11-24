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Devlet Tiyatrolarının (DT) "Öğretmene Vefa" temalı sergisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde CSO Ada Ankara Fuaye Salonu'nda açıldı.

DT'nin 1974'ten bugüne öğretmen temalı oyunlarının fotoğraflarının yer aldığı sergi, CSO Ada Ankara Fuaye Salonu'nda ziyaretçiyle buluştu.

DT Başrejisörü Esat Tanrıverdi, serginin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğretmenler Günü'nün herkes için kıymetli bir gün olduğunu, kendilerini yetiştiren öğretmenlerini unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.

Tanrıverdi, Türkiye genelindeki tüm DT sahnelerinde sergilenen oyunlara, sanatçıların kendi öğretmenlerini yaşadıkları şehirdeki sahnelere davet ettiklerini belirtti.

Serginin de bu vefa anlayışının bir parçası olduğunu söyleyen Tanrıverdi, DT bünyesinde bugüne kadar sahnelenen öğretmen temalı oyunlardan yola çıktıklarını, tiyatro çatısı altında veya dışında görev yapmış, konservatuvarlarda öğrenci yetiştirmiş usta hocaları da sergide anmak istediklerini kaydetti.

Sergide, aralarında hayatını kaybedenlerin de bulunduğu tiyatro sanatçısı ve öğretmenlerin kısa yaşam öykülerine yer verildiğini aktaran Tanrıverdi, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Serginin 1 Aralık'a kadar CSO Ada Ankara'da ziyaret edilebileceğini belirten Tanrıverdi, tüm sanatseverleri buraya davet etti.

Sergi, Türkiye genelindeki DT sahnelerini gezecek

DT Sanat Teknik Müdürü ve serginin küratörü Hakan Dündar da serginin, Devlet Tiyatroları arşivinde bulunan oyunlardan hazırlandığını ifade etti.

Dündar, 1973-1974 sezonunda ilk kez sahnelenen "Çalıkuşu" oyunundan bugüne kadar öğretmen temalı oyunlardan seçilen fotoğrafların sergide yer aldığını, oyunların konuları ve görev alan sanatçıların da ziyaretçilere sunulduğunu anlattı.

Sergide 13 farklı oyundan fotoğrafların bulunduğunu aktaran Dündar, "Sahneye Yol Açanlar" başlığı altında ise Türk tiyatro tarihinin önemli usta hocalarının portre ve kısa özgeçmişlerine yer verdiklerini aktardı.

Dündar, DT'nin 60'tan fazla sahnesi ve yerleşik bölgesinin bulunduğunu, serginin yıl boyunca bu merkezlerde sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla DT'nin Türkiye genelindeki sahnelerinde oyunlar, öğretmenlere ücretsiz sunuluyor.

Serginin açılışına DT Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA