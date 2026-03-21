DSP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

Demokratik Sol Parti (DSP), Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında 17 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSP Genel Merkezi'ndeki programda, Genel Merkez kabul heyeti adına partiyi Genel Sekreter Hasan Erçelebi ile genel başkan yardımcıları Sevinç Erencan, Ali Artun, Turgay Akbaba ve Parti Meclis Üyesi Deniz Çağlar temsil etti.

Bayramlaşma kapsamında sırasıyla MHP, Vatan Partisi, CHP, Demokrat Parti, BBP, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.