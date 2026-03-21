DSP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

Demokratik Sol Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında 17 siyasi partinin temsilcilerini genel merkezinde kabul etti.

Demokratik Sol Parti (DSP), Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında 17 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSP Genel Merkezi'ndeki programda, Genel Merkez kabul heyeti adına partiyi Genel Sekreter Hasan Erçelebi ile genel başkan yardımcıları Sevinç Erencan, Ali Artun, Turgay Akbaba ve Parti Meclis Üyesi Deniz Çağlar temsil etti.

Bayramlaşma kapsamında sırasıyla MHP, Vatan Partisi, CHP, Demokrat Parti, BBP, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu
Konteyner yangınında ölen anne ile 5 çocuğu, Suriye'de toprağa verilecek

Yangında ölen anne ile 5 çocuğu ülkelerinde toprağa verilecek
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Liverpool'un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı

Liverpool'un maçı 15 dakika geç başladı
Erdoğan'dan Arda Güler'e: 68 metreden taktı

Hastane ziyaretine Arda hakkındaki sözleri damga vurdu