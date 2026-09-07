DSP Kastamonu İl Başkanı Urganioğlu görevden alındı
Demokratik Sol Parti (DSP), Kastamonu İl Başkanı Ayten Urganioğlu'nun görevden alındığını bildirdi.
Demokratik Sol Parti (DSP), Kastamonu İl Başkanı Ayten Urganioğlu'nun görevden alındığını bildirdi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Urganioğlu'nun, örgüt kurulunun kararı doğrultusunda görevden alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Alınan karar, parti teşkilatının kurumsal yapısı ve örgütsel işleyişi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Demokratik Sol Parti, kurumsal yapısına bağlı, güçlü kadrolarla ve disiplinli bir şekilde yoluna kararlılıkla devam edecektir."
Kaynak: AA