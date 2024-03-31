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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Üsküdar'da oy kullandı

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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Önder Aksakal, 3378 numaralı sandıkta oy verdi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu seçimler önemli seçimler, geçmiş dönemlerde yaşadığımız seçimlerden biraz daha farklı özellikler arz ediyor." dedi.

Bu seçimlerin 2023 seçimlerinin devamı olduğunu belirten Aksakal, "Özellikle küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki hesaplarının mutlak surette bozulması adına bu seçimlerden Cumhur İttifakı partilerinin başarılı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun için DSP olarak da biz üzerimize düşen görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okuldaki diğer salonları ziyaret eden Aksakal, sandık görevlilerine ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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