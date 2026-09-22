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DSP Genel Başkanı Aksakal, Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya tepki gösterdi

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DSP Genel Başkanı Aksakal, Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya tepki gösterdi
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Aksakal, öğrencilerin güvenliğini tehdit eden olayların kabul edilemez olduğunu belirterek yaralılara şifa ve Turgutlu halkına geçmiş olsun diledi.

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Eğitim yuvası olan okullarımızın çevresinde öğrencilerimizin güvenliğini tehdit eden bu tür olayların yaşanması kabul edilemez. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm Turgutlu halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aksakal, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırı, hepimizi derinden üzmüş ve büyük bir endişeye neden olmuştur. Eğitim yuvası olan okullarımızın çevresinde öğrencilerimizin güvenliğini tehdit eden bu tür olayların yaşanması kabul edilemez. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm Turgutlu halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
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