DSP Genel Başkanı Aksakal'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını temenni ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun."