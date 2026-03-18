DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Ramazan Bayramı mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, milletçe maneviyatın derinden yaşandığı ramazanı geride bırakırken birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünyanın farklı noktalarında ve özellikle İslam coğrafyalarında yaşanan acıların, vicdan sahibi herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu nedenle dayanışma ve yardımlaşma ruhunu hayatımızın her alanında yaşatmak, toplumların huzur ve refahına katkıda bulunmak hepimizin ortak görevidir. Bu anlamlı günlerin ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini dilerim. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim."