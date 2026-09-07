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Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlu Olsun

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, 7 Eylül'ün Aydın halkının kararlılığıyla kazanılan bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve gurur günü olduğunu belirtti.

Aydın halkının birliği, cesareti ve fedakarlığıyla verdiği mücadelenin, özgürlük sevdasının unutulmaz bir destanına dönüştüğünü kaydeden Aksakal, "Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ulusal kurtuluş savaşımızın Aydın'daki omurgasını oluşturan efelerimizi, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Aydın'ımızın Kurtuluş Günü'nü gururla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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