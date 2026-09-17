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DSÖ, Yemen'de artan şiddetin sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini bildirdi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Yemen'de artan şiddetin kırılgan sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Yemen'de artan şiddetin kırılgan sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ordu ve Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Yemen'de artan şiddetin daha fazla can kaybına ve yerinden edilmeye yol açtığını belirten Ghebreyesus, bu durumun halihazırda kırılgan olan sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini kaydetti.

Ghebreyesus, " Yemen'de yaklaşık 20 milyon insan sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor. Kolera, kızamık, çocuk felci ve dang humması salgınlarının yanı sıra yetersiz beslenme de daha fazla hayatı tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün, Yemen Sağlık Bakanlığı'nı ve sahadaki müdahale çalışmalarını desteklediğini vurgulayan Ghebreyesus, erişim kısıtlamaları ve finansman yetersizlikleri nedeniyle faaliyetlerinin ciddi ölçüde sınırlandığını kaydetti.

Ghebreyesus, "(Yemen'de) Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunması, insani yardım ortakları için güvenli ve engelsiz erişim sağlanması ve hızla artan ihtiyaçların karşılanması adına uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulunuyoruz. Barış, en iyi ilaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babülmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babülmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadaları, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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