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DSÖ, en büyük insani krizin Sudan'da yaşandığına işaret etti

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DSÖ Sudan Temsilcisi, 33 milyondan fazla kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'da kolera salgınının yayıldığını ve durumun kötüleştiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, "Sudan, 33 milyondan fazla insanın yardıma ihtiyacı olduğu dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ediyor. Bunların 21 milyonu sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor." dedi.

Sahbani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ilgili bilgileri aktarmak için 2 yıldan uzun süredir BM'nin basın toplantılarına katıldığını hatırlatan Sahbani, aralıksız insani yardım çabaları ile Sudan otoritelerinin ve sağlık çalışanlarının özverisine rağmen durumun kötüleşmeye devam ettiğini kaydetti.

Sahbani, "Sudan, 33 milyondan fazla insanın yardıma ihtiyacı olduğu dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ediyor. Bunların 21 milyonu sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Son zamanlardaki geri dönüşlere rağmen yerinden edilme oranı yüksek kalmaya devam ediyor. Ülkede 13,4 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Yaklaşık 9 milyonu ülke içinde, 4,6 milyonu ise sınır ötesinde." dedi.

Dang humması, sıtma, kızamık, menenjit, hepatit E ve şimdi de kolera salgınlarının birçok eyaleti etkilediğine vurgu yapan Sahbani, bir önceki salgının sona ermesinden sadece iki ay sonra Batı Kordofan'da yeniden ortaya çıkmasının ardından 27 Haziran'da kolera salgınının ilan edildiğini belirtti.

Sahbani, " Kolera, o zamandan bu yana Kuzey Kordofan, Orta Darfur ve Güney Darfur'a yayılarak 1330'dan fazla vakaya ve 114 ölüme neden oldu. Bu da yüzde 13,7'lik bir ölüm oranı anlamına geliyor ve DSÖ'nün yüzde 1'den az olan eşiğinin çok üzerinde." diye konuştu.

Yağmur mevsiminin durumu daha da kötüleştirmesinin beklendiğini kaydeden Sahbani, sel ve kirlenmiş su kaynaklarının, kolera gibi su kaynaklı hastalıkların yayılması için uygun koşullar oluşturduğunu vurguladı.

Sahbani, kolera salgınının diğer eyaletlere de yayılmasından endişe duyduklarını vurgulayarak, "DSÖ gözetimi, vaka yönetimini, enfeksiyon önleme ve kontrolünü, topluluk katılımını ve malzeme dağıtımını güçlendirerek kolera müdahalesini koordine ediyor. Ayrıca müdahaleyi desteklemek için Sudan genelinde 64 metrik ton kolera kiti önceden konuşlandırdık." dedi.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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