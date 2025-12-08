Haberler

DSÖ, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki 114 sivilin öldüğü saldırıyı kınadı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde gerçekleştirilen ve 114 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kınadı. Ghebreyesus, sağlık tesislerine yönelik saldırıların derhal son bulmasını ve insani yardıma erişimin artırılmasını talep etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde siviller ile sağlık tesislerine yönelik düzenlenen ve 114 sivilin öldüğü saldırıyı kınadı.

Ghebreyesus, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde 4 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırılara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Güney Kurdufan eyaletinde tekrarlanan saldırıların, bir anaokulunu ve onun yakınındaki Kalugi Kırsal Hastanesi'ni en az 3 kez hedef aldığını belirten Ghebreyesus, saldırılarda 63'ü çocuk 114 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ghebreyesus, saldırılardan sağ kurtulanların hastaneye kaldırıldığını aktararak, "Rahatsız edici bir şekilde, sağlık görevlileri ve müdahale ekipleri, yaralıları anaokulundan hastaneye taşımaya çalışırken saldırıya uğradı. DSÖ, sivillere ve sağlık tesislerine yönelik bu anlamsız saldırıları kınıyor. DSÖ, şiddete son verilmesi ve sağlık dahil insani yardıma erişimin artırılması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudanlıların çatışmalar nedeniyle çok fazla acı çektiğini vurgulayan Ghebreyesus, acilen ateşkes çağrısı yaptı.

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletine bağlı Kalugi kentine, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından düzenlenen saldırılarda 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan Başbakanı'ndan "savaş suçu" vurgusu

Sudan Başbakanı Kamil İdris, HDK'nin Kalugi'de bir anaokulu ve hastaneyi bombalamasını "barbarca ve vahşi" olarak niteleyerek, saldırıyı "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirmişti.

İdris, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınama çağrısında bulunmuştu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
