DSÖ, Somali için acil yardım çağrısı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ, Somali için acil yardım çağrısı yaptı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
DSÖ, Somali için acil yardım çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali'deki insani durumun ciddi seviyelere ulaştığını belirtti.

Ghebreyesus, Somali'nin içinde bulunduğu vahim durumun ciddi seviyelere ulaştığına dikkati çekerek uluslararası camiaya yardım çağrısı yaptı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

BM verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Somali, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title