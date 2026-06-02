DSÖ, Lübnan'da son 3 ayda sağlık hizmetlerine yönelik 190 saldırıyı doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Lübnan'da son 3 ayda sağlık hizmetlerine yönelik 190 saldırıyı doğruladıklarını bildirdi.

Abubakar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıların başladığı 2 Mart'a atıfta bulunan Abubakar, çatışmaların tırmandığı söz konusu tarihten bu yana 3 bin 400'den fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin 400 kişi yaralandığını belirtti.

Abubakar, bunun, Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana Lübnan için en ölümcül sürecin olduğunu kaydetti.

Çatışmalardan kaçan yaklaşık 130 bin kişinin sığınaklarda yaşadığını söyleyen Abubakar, "Beyrut'un güney banliyölerinin bazı bölgeleri için verilen son tahliye emirlerinden sonra bu sayı artabilir. Burası, yüz binlerce sivilin yaşadığı yoğun nüfuslu bir kentsel bölge." dedi.

DSÖ'nün sadece 3 ay içinde sağlık hizmetlerine yönelik 190 saldırıyı doğruladığına dikkati çeken Abubakar, bu saldırılarda 128 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 332 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Abubakar, bu saldırıların, ölüm ve sakatlığa neden olmasının yanı sıra insanları en çok ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığını vurguladı.

"Özellikle ülkenin güneyinde temel hizmetlere erişim kritik derecede kısıtlı"

Ülke genelinde 17 hastanenin kısmen hasar gördüğünü belirten Abubakar, 3 hastane ile 42 sağlık ocağının ise kapalı kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Abubakar, "Özellikle ülkenin güneyinde temel hizmetlere erişim kritik derecede kısıtlı. Hastalar, sevk merkezlerine ulaşmak için 48 saate kadar gecikmeler yaşıyor. DSÖ, sığınaklarda ve ev sahibi topluluklarda bulaşıcı hastalıkları izliyor. Son bir haftada ishal hastalıklarında artış eğilimi gözlemlemiş olsak da henüz acil durum eşiği aşılmadı." ifadelerini kullandı.

İhtiyaçların, verilen yanıttan daha hızlı arttığını vurgulayan Abubakar, temel sağlık hizmetlerinin devamlılığını ve herkese ulaşılabilirliğini sağlamak için sürekli finansmana ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Abubakar, "Hastaların gecikmeden bakıma ulaşabilmeleri için güvenli ve engelsiz erişime ihtiyacımız var. Saldırıların durması ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması gerekiyor." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu son olarak Litani Nehri'nin kuzeyine girerek Şakif Kalesi ile Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini açıklarken Sur kenti ve çok sayıda beldeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 269 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve işgalini sürdürürken Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.