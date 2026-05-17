Dsö, Kongo ve Uganda'da Görülen Ebola Salgını İçin Küresel Halk Sağlığı Acil Durumu İlan Etti
Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ancak pandemi kriterlerini karşılamadığını açıkladı.
CENEVRE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda'da görülen Ebola salgınının "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" oluşturduğunu açıkladı.
DSÖ pazar günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Bundibugyo virüsünün yol açtığı salgının pandemi acil durumu ölçütlerini ise karşılamadığını belirtti.
Kaynak: Xinhua