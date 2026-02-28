DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Bugün Orta Doğu'da yaşanan durumdan derin endişe duyuyorum"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması ve bunun ardından gelen misillemelere ilişkin, "Bugün Orta Doğu'da yaşanan durumdan derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, yaşanan son gelişmelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Bugün Orta Doğu'da yaşanan durumdan derin endişe duyuyorum." değerlendirmesini yapan Ghebreyesus, çatışmanın ortasında kalan sivillerle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti."

Ghebreyesus, nerede olursa olsun herkesin şiddet tehdidi olmadan yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayarak " Bugün, liderleri anlamsız yıkım yoluna değil, zorlu diyalog yoluna girmeye çağırıyoruz. Dünya izliyor ve silahların yerine bilgeliğin galip gelmesini umuyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, barışın en iyi ilaç olduğunu hatırlattı.

?ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.