Haberler

DSÖ: Arakan'da hastaneye düzenlenen saldırı karşısında dehşete kapıldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Mrauk-U Hastanesine düzenlenen hava saldırısını kınadı. Saldırıda 33 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Mrauk-U Hastanesine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, Myanmar ordusunun Arakan'da hastaneye düzenlediği hava saldırısına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Arakan'da Mrauk-U Hastanesine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık." ifadesini kullanan Ghebreyesus, saldırı sonucu en az 33 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Ghebreyesus, ölenler arasında sağlık çalışanları, hastalar ve aile üyelerinin de bulunduğunu, hastane altyapısının ağır hasar gördüğünü, ameliyathaneler ve ana yataklı servisin tamamen yıkıldığını kaydetti.

Mrauk-U Hastanesinin bölgedeki en önemli sağlık merkezi olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Bu saldırı, tüm halkın sağlık hizmetlerine erişimini sekteye uğratacaktır. Saldırı, bu yıl DSÖ Myanmar Ofisi tarafından sağlığa yönelik doğrulanan 67. saldırı oldu." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yapılan her saldırının, insanlığa yapılan bir saldırı olduğunu vurgulayarak, sağlık tesisleri ve çalışanlar ile hastaların her zaman korunması gerektiğinin altını çizdi.

Yerel basında, Myanmar ordusunun Arakan'a bağlı Mrauk-U'daki hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Myanmar askeri yönetimi ise bölgede herhangi bir saldırı düzenlendiğine dair açıklama yapmamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: 'Tek başına aldıkları bir karar değil'

Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti!
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
title