DSÖ: Arakan'da hastaneye düzenlenen saldırı karşısında dehşete kapıldık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Mrauk-U Hastanesine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, Myanmar ordusunun Arakan'da hastaneye düzenlediği hava saldırısına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Arakan'da Mrauk-U Hastanesine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık." ifadesini kullanan Ghebreyesus, saldırı sonucu en az 33 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Ghebreyesus, ölenler arasında sağlık çalışanları, hastalar ve aile üyelerinin de bulunduğunu, hastane altyapısının ağır hasar gördüğünü, ameliyathaneler ve ana yataklı servisin tamamen yıkıldığını kaydetti.

Mrauk-U Hastanesinin bölgedeki en önemli sağlık merkezi olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Bu saldırı, tüm halkın sağlık hizmetlerine erişimini sekteye uğratacaktır. Saldırı, bu yıl DSÖ Myanmar Ofisi tarafından sağlığa yönelik doğrulanan 67. saldırı oldu." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yapılan her saldırının, insanlığa yapılan bir saldırı olduğunu vurgulayarak, sağlık tesisleri ve çalışanlar ile hastaların her zaman korunması gerektiğinin altını çizdi.

Yerel basında, Myanmar ordusunun Arakan'a bağlı Mrauk-U'daki hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Myanmar askeri yönetimi ise bölgede herhangi bir saldırı düzenlendiğine dair açıklama yapmamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.