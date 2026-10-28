DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İspanya'da 46 ölümlü kaza nedeniyle zirveyi erteledi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpışması sonucu 46 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, "Bu karanlık günde İspanya hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bugün yapılması planlanan ancak tren kazası nedeniyle ertelenen Madrid Küresel Obezite Zirvesi'nin düzenleneceği??????? salonda konuştu.

Bu sabah Madrid'in güneyinde korkunç bir tren kazası meydana geldiğini belirten Ghebreyesus, "Durum henüz tüm detaylarıyla netleşmemiş olsa da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Hayatını kaybedenlere, ailelerine, İspanya hükümetine ve İspanyol halkına duyduğumuz saygıdan dolayı bugünkü etkinliğimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Yeni tarih daha sonra duyurulacaktır." dedi.

Ghebreyesus, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

"Bu karanlık günde İspanya hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." diyen Ghebreyesus, daha sonra salonda bulunanları bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Ghebreyesus, kazaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da paylaşımda bulunarak "Bu trajedide sevdiği birini kaybeden herkese en içten taziyelerimi sunuyorum. İspanya için yürek burkan bir gün." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri gün içindeki programlarını iptal etti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 46 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA