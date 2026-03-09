Haberler

DSÖ: Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 9 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 16'sının yaralandığını duyurdu. Ayrıca sağlık tesislerinin kapatılması ve bölgede artan sağlık tehditlerine dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 16'sının ise yaralandığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki tırmanan çatışmanın ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkisinin büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.

İran'daki petrol tesislerindeki hasarın, gıda, su ve havayı kirletme riski taşıdığını kaydeden Ghebreyesus, bu tehlikelerin özellikle çocuklar, yaşlılar ve önceden mevcut sağlık sorunları olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret etti.

Ghebreyesus, İran'ın bazı bölgelerinde petrol yüklü yağmur yağdığına değindi.

"Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve 16'sı yaralandı. Ayrıca (İsrail tarafından) tahliye emirleri nedeniyle 43 sağlık ocağı ve 5 hastane kapatıldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, İran, Lübnan, Irak ve etkilenen tüm ülkelerdeki durumu yakından takip ettiğini ve yerel makamları desteklediğini aktardı."

Ghebreyesus, "Tüm tarafları, insanların sağlığına yönelik riskleri, sağlık tesisleri ve çalışanları üzerindeki etkileri ve çatışmanın bölge genelinde daha da yayılmasını önlemek için gerilimi azaltmaya çağırıyorum. Barış her zaman en iyi ilaçtır." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
