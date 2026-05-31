Dsö Genel Direktörü, Kongo'ya Yönelik Seyahat Kısıtlamalarının Yeniden Değerlendirilmesi Çağrısı Yaptı

BUNİA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus (ortada), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinin başkenti Bunia'ya ulaştı, 30 Mayıs 2026.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınına karşı önlem olarak seyahat yasakları uygulayan veya sınırlarını kapatan ülkelere, söz konusu önlemleri yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. Tedros, söz konusu kısıtlamaların müdahale çabalarını zorlaştırabileceğini ve hayat kurtarmak için başlıca önem taşıyan şeffaflık ve güveni zedeleyebileceğini belirtti. (Fotoğraf: Xinhua)

