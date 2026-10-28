Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DSİ, Kırcasalih'te aşınan Tahal ve Ova köprülerinin temellerini güçlendiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSİ, Kırcasalih'te aşınan Tahal ve Ova köprülerinin temellerini güçlendiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde DSİ ekipleri, yoğun su akışıyla aşınan Tahal ve Ova köprülerinin temellerinde onarım ve güçlendirme çalışması başlattı. Çalışmaların vatandaşlar ve çiftçiler için güvenli ulaşım açısından önem taşıdığı belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri iki köprüde onarım çalışması yapıyor.

Kırcasalih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde ekipler Tahal ve Ova köprülerinin yoğun su akışı nedeniyle aşınan temellerinde onarım ve güçlendirme çalışması başlattı.

Ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş, köprülerin daha sağlam ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların özellikle bölgede yaşayan vatandaşların ve tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerin güvenli ulaşımı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...

Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek

Seçimde tarafını belli edip destek istedi
Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo

İsrail'de sandıktan belirsizlik çıktı! İşte düğümü çözecek 3 senaryo
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek

1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı