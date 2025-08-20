DSİ Genel Müdürü Balta, Asi Nehri Taşkın Koruma Çalışmalarını İnceledi
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Hatay'da Asi Nehri'nde yürütülen taşkın koruma ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Ziyaretinde Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi ve depremler sonrasında başlatılan projelere ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.
Balta, Hatay'daki programı kapsamında Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Görüşmenin ardından Balta ile Masatlı, Asi Nehri'ndeki taşkın koruma ve çevre düzenlenme çalışmalarını inceledi.
Balta ve Masatlı, kentte depremlerin ardından başlatılan projelere ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına da katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel