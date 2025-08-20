DSİ Genel Müdürü Balta, Asi Nehri Taşkın Koruma Çalışmalarını İnceledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Hatay'da Asi Nehri'nde yürütülen taşkın koruma ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Ziyaretinde Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi ve depremler sonrasında başlatılan projelere ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Asi Nehri'nde yürütülen taşkın koruma ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Balta, Hatay'daki programı kapsamında Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Balta ile Masatlı, Asi Nehri'ndeki taşkın koruma ve çevre düzenlenme çalışmalarını inceledi.

Balta ve Masatlı, kentte depremlerin ardından başlatılan projelere ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına da katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Komisyona damga vuran Çukurca gazisi! Takma gözünü eline alıp konuştu

Komisyona damga vuran Çukurca gazisi: Takma gözünü elini alıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.