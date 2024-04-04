DSİ Genel Müdür Yardımcısı Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk ve Aydoğan bir süre görüştü.

Aydoğan, DSİ'nin kentteki çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Ziyarette Aydoğan'a, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, DSİ 11. Bölge Barajlar ve HES Şubesi Müdürü Kıvanç Çilingir, DSİ 11. Bölge Emlak Kamulaştırma Şube Müdürü Kadir Anlar ve DSİ 11. Bölge Tekirdağ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş da eşlik etti.