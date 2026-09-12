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DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kılıçarslan, Keban Kaymakamı Onur'u ziyaret etti

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kılıçarslan, Keban Kaymakamı Onur'u ziyaret etti
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçarslan, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'u ziyaret etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçarslan, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'u ziyaret etti.

Kılıçarslan, beraberinde DSİ Makine İmalat ve Donatım Daire Başkanı Ömer Büyükyılmaz, DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz ve DSİ 91. Şube Müdürü Veysel Memişoğlu ile Kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Onur ile makamında görüştü.

Ziyarette ilçede ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Onur, ziyaretleri için Kılıçarslan'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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