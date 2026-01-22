Haberler

Dronuna tüfek doğrultulan fotoğrafçı: Ateş etse vurabilirdi

Dronuna tüfek doğrultulan fotoğrafçı: Ateş etse vurabilirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nallıhan'da doğa fotoğrafçısı Fatih İnan, kar manzarası çekmek için havalandırdığı dronuna çoban tarafından tüfek doğrultulmasıyla karşı karşıya kaldı. Dronu ani manevra ile kurtaran İnan, olayın tehlikesini anlattı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde kar manzarası çekmek için havalandırdığı dronuna çoban tarafından tüfek doğrultulan doğa fotoğrafçısı Fatih İnan, "Tüfeği kaldırınca dronu ani manevra ile geri aldık. Ateş etse dronu vurabilirdi" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Fatih İnan, dün ilçeye bağlı Sarıkaya köyündeki ormanda kar manzarası çekmek için dron havalandırdı. Dron kamerasına dağda küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban Yunus Kaplan ve sürüsü yansıdı. İnan, sürüyü görüntülemek için dronu yaklaştırdı. Çoban Yunus Kaplan, bu sırada elinde bulunan tüfeği drona doğrulttu. Tehlikeyi fark eden İnan, manevrayla dronu bölgeden uzaklaştırdı. O anlar, dron kamerasına yansıdı.

'TÜFEĞİ DOĞRULTTU BİR ANDA'

Fatih İnan, kar yağışı sonrası görüntü almak için arkadaşları ile beraber dağa çıktığını belirterek, "Güzel bir kar yağışı olmuş, dron havalandırdık manzara çekeriz dedik. Dron bizi havadan takip ediyordu. Biz de arabanın içinde ilerliyorduk. Sonra arabayı durdurdum, dronu biraz daha uzaklaştırdım. Ekrana bakarken çobanı fark ettim, sürüsüyle birlikte. Görüntü almak için dronu çobana yaklaştırdım. Görüntüyü alırken çobanın elinde tüfek ve sopa olduğunu fark ettim. Tüfeği doğrulttu bir anda, ateşleyecek zannettim. Haklı o da hayvanlarını korumak istiyor, sürüsünün bölünmemesi için refleks gösterdi. Tüfeği kaldırınca dronu ani manevra ile geri aldık. Ateş etse dronu vurabilirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

Bahçeli'ye "Kuru temizlemeci" diyen DEM'li Bakırhan'a MHP'den yanıt
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Bomba gibi iddia! Arda Güler İspanya'yı terk edecek

Arda İspanya'yı terk edecek
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti