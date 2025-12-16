Söke'de trafik denetiminde 22 sürücüye 35 bin 228 lira ceza

Aydın'ın Söke ilçesinde drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 22 sürücüye 35 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesine bağlı Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Söke-Kuşadası Yolu Ağaçlı Kavşağı'nda denetim gerçekleştirdi.

Drone ile havadan desteklenen uygulamada kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve plaka bulundurmamaktan 22 sürücüye 35 bin 228 lira ceza kesildi.