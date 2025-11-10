Dron ile Kayıp Hayvanları Bulan Genç

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Yayık Mahallesi'nde yaşayan teknoloji meraklısı 24 yaşındaki Muhammet Yılmaz, sosyal medyada görsel üretmek için aldığı dron ile besicilerin kaybolan hayvanlarını buluyor.

Yılmaz, liseden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı'na kayıt yaptırdı.

Ailesi çiftçilikle uğraşan Yılmaz, inşaatlarda çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor. Küçük yaşlardan itibaren teknolojiye ilgi duyan Yılmaz, sosyal medyada gördüğü videolardan etkilenerek dron satın almak istedi.

İnşaatta çalışarak kazancının bir bölümüyle dron satın alan Yılmaz, yaşadığı mahallenin doğasını ve sosyal yaşamını görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaştı.

Yılmaz, daha sonra dron yardımıyla dayısının kaybolan hayvanlarını buldu. Bunun üzerine Yılmaz'dan mahalledeki diğer besiciler de destek istemeye başladı.

Meraya otlatmaya çıkardıkları, zaman zaman kaybolan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını bulmakta zorluk yaşayan besiciler, Yılmaz'ı arayarak hayvanlarının dron yardımıyla bulunması için destek istiyor.

Ulaşımda zorluk yaşanan ormanlık, dağlık ve bataklık alanlarda kaybolan hayvanların yerini kurt, ayı ve domuzların olası saldırılarına maruz kalmadan dron ile tespit eden Yılmaz, yaklaşık 10 olayda kayıp ihbarı yapılan 100 manda, inek ve kuzuyu bularak sahibine teslim etti.

"İnsanların yüzünde gördüğüm mutluluk bana yetiyor"

Yılmaz, AA muhabirine, mahallesindeki manzara, doğa ve sosyal yaşamı telefonu ve fotoğraf makinesiyle çekip sosyal medyada paylaştığını söyledi.

Küçüklüğünden itibaren teknolojiye merakı olduğunu anlatan Yılmaz, dron ile çektiği görsellerin de sosyal medyada ilgi gördüğünü belirtti.

Yılmaz, "Dron ile köyde videolar çekiyordum. Mahalledekiler ilk başlarda şaşırıyorlardı sıcak yaklaşmıyorlardı. Zamanla güzel içerikler çekince onların da dikkatini çekmeye başladım. Dayımın kayıp olan hayvanlarını da dron ile buldum. Dağlık alanlarda insanların ve arabaların giremeyeceği yerler var. Kaybolan hayvanları dronum ile buldum." dedi.

Bu olaydan sonra dayısının mahalledeki arkadaşlarına ve yakınlarına durumu anlattığını, hayvanları kaybolan mahallelinin sürekli kendisini aradığını ifade eden Yılmaz, insanlara yardımcı olmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Teknolojiden faydalanarak bir yılda 100'e yakın kayıp hayvanı buldum. Hayvanları bulduğum zaman insanların yüzünde gördüğüm mutluluk bana yetiyor." ifadelerini kullandı.

Aynı mahallede yaşayan Şahin Taş da hayvancılıkla uğraştıklarını, yaz aylarında Muş ve Kulp arasındaki yaylalara gittiklerini söyledi.

Özellikle ilkbaharda doğan yavruların daha sık kaybolduğunu anlatan Taş, kaybolan bazı hayvanlarının telef olabildiğini belirtti.

Taş, artık hayvanları kaybolduğunda Yılmaz'dan yardım istediklerini dile getirerek, Muhammet Yılmaz'ın dron ile arama yaparak sunduğu destekle kaybolan hayvanları bulabildiklerini kaydetti.