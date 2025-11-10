Haberler

Dron ile Kayıp Hayvanları Bulan Genç

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Muhammet Yılmaz, sosyal medyada görsel üretmek için aldığı dron ile besicilerin kaybolan hayvanlarını buluyor. Yılmaz, dron aracılığıyla kaybolan hayvanları tespit ederek mahallelinin yardımına koşuyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Yayık Mahallesi'nde yaşayan teknoloji meraklısı 24 yaşındaki Muhammet Yılmaz, sosyal medyada görsel üretmek için aldığı dron ile besicilerin kaybolan hayvanlarını buluyor.

Yılmaz, liseden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı'na kayıt yaptırdı.

Ailesi çiftçilikle uğraşan Yılmaz, inşaatlarda çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor. Küçük yaşlardan itibaren teknolojiye ilgi duyan Yılmaz, sosyal medyada gördüğü videolardan etkilenerek dron satın almak istedi.

İnşaatta çalışarak kazancının bir bölümüyle dron satın alan Yılmaz, yaşadığı mahallenin doğasını ve sosyal yaşamını görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaştı.

Yılmaz, daha sonra dron yardımıyla dayısının kaybolan hayvanlarını buldu. Bunun üzerine Yılmaz'dan mahalledeki diğer besiciler de destek istemeye başladı.

Meraya otlatmaya çıkardıkları, zaman zaman kaybolan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını bulmakta zorluk yaşayan besiciler, Yılmaz'ı arayarak hayvanlarının dron yardımıyla bulunması için destek istiyor.

Ulaşımda zorluk yaşanan ormanlık, dağlık ve bataklık alanlarda kaybolan hayvanların yerini kurt, ayı ve domuzların olası saldırılarına maruz kalmadan dron ile tespit eden Yılmaz, yaklaşık 10 olayda kayıp ihbarı yapılan 100 manda, inek ve kuzuyu bularak sahibine teslim etti.

"İnsanların yüzünde gördüğüm mutluluk bana yetiyor"

Yılmaz, AA muhabirine, mahallesindeki manzara, doğa ve sosyal yaşamı telefonu ve fotoğraf makinesiyle çekip sosyal medyada paylaştığını söyledi.

Küçüklüğünden itibaren teknolojiye merakı olduğunu anlatan Yılmaz, dron ile çektiği görsellerin de sosyal medyada ilgi gördüğünü belirtti.

Yılmaz, "Dron ile köyde videolar çekiyordum. Mahalledekiler ilk başlarda şaşırıyorlardı sıcak yaklaşmıyorlardı. Zamanla güzel içerikler çekince onların da dikkatini çekmeye başladım. Dayımın kayıp olan hayvanlarını da dron ile buldum. Dağlık alanlarda insanların ve arabaların giremeyeceği yerler var. Kaybolan hayvanları dronum ile buldum." dedi.

Bu olaydan sonra dayısının mahalledeki arkadaşlarına ve yakınlarına durumu anlattığını, hayvanları kaybolan mahallelinin sürekli kendisini aradığını ifade eden Yılmaz, insanlara yardımcı olmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Teknolojiden faydalanarak bir yılda 100'e yakın kayıp hayvanı buldum. Hayvanları bulduğum zaman insanların yüzünde gördüğüm mutluluk bana yetiyor." ifadelerini kullandı.

Aynı mahallede yaşayan Şahin Taş da hayvancılıkla uğraştıklarını, yaz aylarında Muş ve Kulp arasındaki yaylalara gittiklerini söyledi.

Özellikle ilkbaharda doğan yavruların daha sık kaybolduğunu anlatan Taş, kaybolan bazı hayvanlarının telef olabildiğini belirtti.

Taş, artık hayvanları kaybolduğunda Yılmaz'dan yardım istediklerini dile getirerek, Muhammet Yılmaz'ın dron ile arama yaparak sunduğu destekle kaybolan hayvanları bulabildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.