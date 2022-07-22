(DRON) Bakan Kurum'un açılışını yapacağı projeler
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Yeni yapılan bisiklet yolu ve bisiklet süren çocuklar Kalealtı bölgesinde gerçekleştirilen, İlbank İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi TOKİ tarafından inşaa edilen, Beşminare Mahallesi Konutları Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat...
Yeni yapılan bisiklet yolu ve bisiklet süren çocuklar
Kalealtı bölgesinde gerçekleştirilen, İlbank İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi
TOKİ tarafından inşaa edilen, Beşminare Mahallesi Konutları Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılışını yapacağı projeler.
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel