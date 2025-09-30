Haberler

Drift Yapan Sürücüye 91 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi. Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli tahkikat başlatıldı.

İlçede bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar sonucu sürücü İ.S.Y. yakalandı. Yapılan ihlallerden dolayı ehliyetine el konulan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 91 bin 554 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
