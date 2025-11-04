Haberler

Drift Yapan Arkadaşa 65 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Nevşehir'de, takke ve cübbe giyerek otomobille drift atan H.Ö.'ye 65 bin 69 TL ceza kesildi. Ayrıca dini değerleri aşağılama suçundan da işlem başlatıldı.

NEVŞEHİR'de, takke ve cübbe giyip, otomobille drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlenen H.Ö.'ye 65 bin 69 TL ceza uygulandı. H.Ö. hakkında ayrıca 'Dini değerleri aşağılama' suçundan işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı 1'inci Motorize Trafik Tim Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çardak köyünde cübbe ve sarık giyip otomobille drift attığı görüntüleri sosyal medyada 'Hayırlı Cumalar' mesajıyla paylaşan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Paylaşımı yaptığı tespit edilen H.Ö.'ye, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek', 'Dini değerleri aşağılama', 'Drift yapmak' ve 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından 65 bin 69 TL idari para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, araç sahibine de 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek' maddesinden 18 bin 677 TL idari trafik para cezası uygulandı. A)




