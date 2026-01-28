Haberler

İzmir'de drift atan sürücüye 33 bin 614 lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde drift atan otomobil sürücüsüne 33 bin 614 lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, adli işlem de başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 33 bin 614 lira ceza uygulandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta bir otomobilin drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüdeki 35 KVK 60 plakalı otomobilin sürücüsünün M.R.K. (27) olduğunu belirledi.

M.R.K'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift atmak", "trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ihlallerinden toplam 33 bin 614 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor

Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor