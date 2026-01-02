Haberler

Ordu'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde drift yapan sürücüye, yapılan denetim sonrası 58 bin 217 lira ceza kesildi ve ehliyeti 60 gün süreyle askıya alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari aracıyla drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şahincili Mahallesi'nde drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen ekipler, sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesti.

Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
