Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 217 lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Nevşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 46 bin 217 lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Nevşehir'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 217 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sümer Mahallesi'nde bir sürücünün otomobille drift attığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 217 lira ceza uyguladı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
