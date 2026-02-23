Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 217 lira ceza uygulandı
Nevşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 46 bin 217 lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sümer Mahallesi'nde bir sürücünün otomobille drift attığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 217 lira ceza uyguladı.
Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: AA / Behçet Alkan