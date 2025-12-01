Haberler

Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Sakarya'da drift atan sürücü, 46 bin 392 lira ceza ile yüzleşti. Sürücüye trafikteki güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi ve sürücü belgesine 2 ay el konuldu.

Sakarya'da otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında sürücüsünün drift attığı görüntüleri paylaşılan otomobilin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları 54 E 8300 plakalı otomobili, Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi'nde durdurdu.

Trafik güvenliğini tehdit ederek araç kullandığı tespit edilen R.A.Y.'ye, 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu.

Sözkonusu otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
