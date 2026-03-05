Haberler

İzmir'de drift atan sürücüye 146 bin 712 lira ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte drift atan sürücü Y.O., 146 bin 712 lira para cezası ve sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınmasıyla karşılaştı. Ayrıca hakında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte drift atan sürücüye 146 bin 712 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, sürücü Y.O'nun 35 ARD 440 plakalı ATV ile 4. Sanayi 129/13. Sokak'ta drift yaptığını tespit etti.

Ekiplerce yakalanan Y.O'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak", "drift yapmak" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden 146 bin 712 lira para cezası kesildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan Y.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
