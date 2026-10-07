DRC Filistin Direktörü Moseley, Gazze'de sivillerin 'hapsolmuş' olduğunu söyledi

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Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) Filistin Direktörü Alan Moseley, ???????İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken, Ekim 2025'te ilan edilen "sözde ateşkesten" bu yana Gazze'deki sivillerin "hapsolmuş" durumda olduklarını belirtti.

Moseley, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de "sözde ateşkesin" üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen Filistinlilerin "insanlık dışı" yaşam koşullarıyla karşı karşıya bulunduklarına vurgu yaptı.

Ateşkes ilanından önce ve sonra Gazze'deki insanlık krizinin sadece şekil değiştirdiğini belirten Moseley, "Ateşkes öncesinde Gazze'deki yerinden edilme, sürekli ve şiddetli göç anlamına geliyordu. Aileler bir yerden bir yere, bazen onlarca kez zorla göç ettiriliyordu. Ateşkesten bu yana, o yoğun hareketlilik yerini daha durağan ama bir o kadar da zararlı bir duruma bıraktı, hapsolmuşluk." ifadelerini kullandı.

Moseley, Gazze nüfusunun yüzde 86'sını oluşturan 1,8 milyon kişinin yerinden edildiğini aktararak, karşılaşılan engellerin katmanlı şekilde ağırlaştığına dikkati çekti.

Evlerine geri dönmeye çalışanların, özellikle de İsrail'in Gazze'de "Sarı Hat"a kadar olan bölgeyi işgal ettiği yerlere yakın olanların güvensizlik ve korku içinde yaşadığını belirten Moseley, buradaki sivillerin özellikle doğrudan ateşin hedefi olabileceklerini vurguladı.

"Aileler ve insani yardım görevlileri belirsizlik içinde hareket ediyor"

Moseley, görüşlerine başvurdukları sivillerin bazı bölgelerin "üst üste taş yığınına" dönüştüğüne dair açıklamalar yaptığını ifade ederek, ortada fiziksel bir yıkımın da olduğunu belirtti.

Bazı bölgelerde hizmetlerin bulunmaması, altyapının işlevsiz olması ve yardıma erişimin sağlanamaması nedeniyle geri dönüşün imkansız olduğunun altını çizen Moseley, insanların yeniden yerleşebileceği bölgelerin de patlamamış mühimmatla dolu olduğunu ifade etti.

Moseley, "Sarı Hat" olarak tanımlanan bölge, sözde ateşkesin başlangıcında yüzde 53 oranında bir alan kaplarken, günümüzde bu oranın yüzde 70'e ulaştığına vurgu yaparak, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş nüfusun giderek küçülen bir alana sıkıştığını belirtti.

"Sarı Hat"tın genişlemesinin insanların güvenli alanlarını daraltmakla kalmadığını, sözde ateşkesin ilanından hat yakınlarında aralarında çocukların da bulunduğu 224 sivilin öldürüldüğünü kaydeden Moseley, "Hattın tam güzergahı her zaman kamuoyu tarafından net şekilde bilinmediğinden, hem aileler hem de insani yardım görevlileri, tehlikenin gerçekte nerede başladığına dair ciddi belirsizlik içinde hareket etmek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Moseley, yakıt, yedek parçalar ve haşere kontrolü ile temel su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri gibi hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girişlerinin, şeffaflıktan uzak "çift kullanımlı" mal sınıflandırma sistemi nedeniyle sıklıkla engellendiğini ya da geciktirildiğini belirtti.

DRC'nin Gazze'deki faaliyetleri

Uluslararası yardım kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermelerinin zorlaştığına işaret eden Moseley, DRC'nin Mart 2024'ten bu yana Tarımsal Kalkınma Derneği (PARC), Fares Al-Arab Kalkınma Vakfı ve Filistin Konut Konseyi olmak üzere 3 Filistinli uygulama ortağı aracılığıyla saha yönetimi faaliyetleri yürüttüğü bilgisini paylaştı.

Moseley, Mart 2025'ten bu yana da özellikle diğer kuruluşların sıklıkla ulaşamadığı Refah'ın güneyindeki bazı bölgeleri ve Gazze şehri çevresi gibi erişimi zor alanlarda, doğrudan saha yönetimi faaliyetlerine başladıklarını belirterek, Gazze genelinde toplam 85 yerinden edilme bölgesine destek sağladıklarını ifade etti.

Gazze'deki saha faaliyetlerini genişletmeye ve kış koşullarına yönelik müdahaleleri artırmaya devam edeceklerine vurgu yapan Moseley, "DRC Gazze'de güvenliği artırmayı, toplumun dayanıklılığını güçlendirmeyi ve yerel kapasiteleri geliştirmeyi, bunun yanı sıra patlayıcı mühimmat kaynaklı riskleri ve silah kullanımına yol açan faktörleri azaltıp ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Moseley, DRC'nin ruh sağlığı ve psikososyal destek çerçevesinde vaka yönetimi ve toplum koruma mekanizmaları aracılığıyla Filistinlileri koruma programları uyguladığını kaydetti.

Kaynak: AA