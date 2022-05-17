Dr. Rüstem Keleş, ''Üstad Karakoç, insanlığa ve İslam dünyasına çağrı yapmıştır'' - Haberler

KAHRAMANMARAŞ (Bültenler) - 12. Kocaeli Kitap Fuarı yoğun etkinlik ve söyleşileri ile İzmit SEKA Park'ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Yazar Saadettin Acar ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Selim Sırrı Paşa Salonu'ndaki "Sezai Karakoç Üzerine" adlı söyleşi de katılımcılara hitap etti. Dr. Rüstem Keleş, "Üstadın Diriliş Düşüncesinin temel kavramlarına baktığımızda, o topyekun insanlığa çağrı yapan, bunun yanı sıra İslam dünyasına zaman ve mekan fark etmeksizin çağrı yapan bir mütefekkirdir. O Diriliş Düşüncesinde İslam milleti, İslam ülkesi, İslam coğrafyası ve İslam medeniyeti perspektifinden dünyaya bakmıştır. Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesinde kastettiği manevi bir diriliştir" dedi.

"SEZAİ BEYLE YAŞANAN ANILAR KAYIT ALTINA ALINMALI"

12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Üstad Sezai Karakoç'u konuşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Yazar Saadettin Acar, "Benim şöyle bir düşüncem var. Sezai Karakoç'u bu kadar anlamlı kılan şey nedir. Sezai beyi konuşurken onun yazdıklarının yanı sıra yaşantısı ile örnek, duruş sahibi ve büyük bir insandı. Biz Sezai beyin şiirine ve sanatına dair eleştirileri yapabilecek konuma sahibiz. Yani kendisinin eserleri üzerine çıkarımlarda bulunabiliriz. Ama onun şahsiyetine dair elimizde fazla bir done yok. Sezai beyle vakit geçirmiş ve şahitlikte bulunmuş insanların, abartmadan kendisinin şahsiyetine dair anılarını ve yaşanmışlıklarını kayıt altına alabilirler. Ben şu an şahidim Sezai Bey dünya zevki adına çok az şey yaşadı" dedi.

"O HER ZAMAN İHTİYAÇLI KONUŞURDU"

Şair ve Yazar Sezai Karakoç ile birçok anısı olan Dr. Keleş, "Sezai Karakoç beyin şöyle bir yönü vardı. O her zaman ihtiyatlı bir konuşma üslubu vardı. O tarihi şahsiyetlerle ilgili olsun günümüzdeki insanlar hakkında olsun hiçbir zaman ifrat ve tefrit oluşturacak şekilde konuşmazdı" ifadelerini kullandı.

"ONUN ŞAHSİYETİNİ ÖZETLERSEK; REDDEDEBİLME"

Üstad Sezai Karakoç'u ortaokul öğrencisi iken 1970'li yıllarda kitaplarıyla tanıdığını belirten Dr. Keleş, "Sonrasında çeşitli vesilelere kendisiyle yakınlığımız oldu. Üstad bir kere çok mütevazı bir insandı. Onun şahsiyetini özetleyecek olursak, onun reddedebilmek yönü ön plana çıkardı. Sezai Bey üstadım, ben kendisine, 'kendinizi kime benzetiyorsunuz' dediğimde, O kendisini Mehmet Akif Ersoy'a benzetti. O da reddetmesini bilen bir insandı" dedi.

"İNSANLIĞIN MESELELERİNE EN GENİŞ AÇIDAN BAKARDI"

Dr. Keleş, "Sezai Karakoç, İslam Dünyası'nın son 200 yılda içinde bulunduğu krize yönelik çözümleri ortaya koymuştur. Sezai Karakoç, İslam şahsiyetine sahip, yaşadığı dönemde İslam düşüncesinin yaşama nasıl uygulanacağını göstermiş olan bir şairdir. Sezai Karakoç insanlığın meselelerine ve İslam'ın meselelerine en geniş açıdan bakabilmiş bir insandır. Üstadın yanında bulunduğumuz zaman hissettiğimiz şey ümmetin ve insanlığın ıstırabıydı" ifadelerini kullandı.

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