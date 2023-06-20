Dr. Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 19 Haziran Pazartesi günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, Dr. Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Erkan Yazıcı'nın annesi Ülkü Yazıcı, babası İsmail Yazıcı yakınları, arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Taziyeleri kabul eden anne Ülkü Yazıcı oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Yazıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürüldü. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Barış Erkan Yazıcı 33 yaşındaydı.