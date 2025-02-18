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Dr. Nusret Ayaz'ın Ismi Niğde Hastanesi'nde Yaşatılacak

Dr. Nusret Ayaz'ın Ismi Niğde Hastanesi'nde Yaşatılacak
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Niğde'de adli tıp uzmanı olarak görev yapan ve depremlerde hayatını kaybeden Dr. Nusret Ayaz'ın ismi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir konferans salonuna verildi.

Niğde'de bir dönem adli tıp uzmanı olarak görev yapan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ayaz'ın ismi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonuna verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2019'da adli tıp uzmanı olarak Niğde'ye atanan Ayaz'ın eğitim için Malatya'da gittiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, depremden dolayı birçok vatandaşın kaybettiğini hatırlattı.

Doğan, "Bu kayıpların içinde benim de öz kardeşim gibi sevdiğim meslektaşım Nusret Ayaz var. Adını konferans salonumuza verdik, bu şekilde gönlümüzde, kalbimizde yaşatmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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