Dr. Mustafa Büyükkolancı, 50 Yıllık Arkeoloji Serüvenini Paylaştı

Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı, Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen söyleşide yarım asırlık deneyimini ve projelerini paylaştı. Efes Selçuk'un tarihi mirasına katkı sunan Büyükkolancı, ayrıca Artemis Tapınağı çevresinde bir arkeoloji parkı oluşturma planlarından bahsetti.

(İZMİR) - Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı, meslek hayatında geride bıraktığı yarım asırlık deneyim ve birikimini Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen söyleşide paylaştı.

Uzun yıllar Ayasuluk kazılarının başkanlığını yürüten ve Efes Selçuk'un tarihi mirasının gün yüzüne çıkarılması ile korunmasına büyük katkı sunan Dr. Büyükkolancı, 50 yıllık meslek yolculuğunu bir kitapta toplamak üzere çalıştığını belirtti.

Arkeoloji dünyasının yakından tanıdığı Dr. Büyükkolancı, 1967 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ndeki öğrencilik yıllarından itibaren katıldığı kazı çalışmalarını, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi'ndeki araştırmalarını ve yarım asrı aşan arkeoloji serüvenini dönemler halinde anlattı.

Sunum boyunca paylaştığı fotoğraflar, çizimler ve saha anıları katılımcıların büyük ilgisini topladı.

Dr. Büyükkolancı, konuşmasının sonunda hayata geçirilmesini arzuladığı projelere de değinerek; "Artemis Tapınağı çevresindeki alan ele alınırsa burada çok güzel bir arkeoloji parkı oluşturulabilir. Hatta Dem Müzesi'nin önce bu alanda kurulmasını istemiştim ancak Efes'in içinde kuruldu. Bir gün bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum. Alanın düzenlenmesiyle yeni bir cazibe merkezi kazanmamız mümkün" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
