ABD'de Dr. Öz, "en iyi senaryoda bile alkolün tüketilmemesi gerektiğini" belirtti

ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, alkol tüketiminin rutin ya da günlük bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğini, "en iyi senaryoda bile alkolün tüketilmemesi gerektiğini" söyledi.

Beyaz Saray'da Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Öz, güncellenen beslenme kılavuzuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öz, uzun süredir geçerli olan ve erkeklerin günde iki, kadınların ise bir alkollü içecek tüketebileceği yönündeki tavsiyelerden uzaklaşan yeni kılavuzun "ölçülülüğe ve zamanlamaya" dikkati çektiğini belirtti.

Alkol tüketiminin rutin ya da günlük bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Öz, alkolün "en iyi senaryoda bile tüketilmemesi gerektiğini" vurguladı.