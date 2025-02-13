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Dr. Kerem Keskin, 100. Kan Bağışını Gerçekleştirdi

Dr. Kerem Keskin, 100. Kan Bağışını Gerçekleştirdi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, 22 yıl boyunca düzenli olarak yaptığı kan bağışında 100. kez Kızılay'a kan verdi. Keskin, kan bağışının önemine dikkat çekerek, toplumu bu konuda bilinçlenmeye davet etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, 100. kez verdiği kanla, kan bağışının önemini vurguladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Doc. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin, Tavşanlı Meydanı'nda kurulan Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde 100. kez kan bağışında bulundu.

Keskin, kan verme işleminin ardından gazetecilere, 18 yaşından beri, 22 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çağrıda bulunan Keskin, "Kan bağışı, hayatta belki de en önemli gerçeklerden biridir. Bir ülkede afetler, depremler olur ve insanlar refleks olarak kan vermeye gider. Ancak unutmamak lazım ki şu anda binlerce evde bir afet var. Kardiyak nedenlerle, hematolojik nedenlerle veya travma nedeniyle acil kana ihtiyacı olan insanlar var. Bu kan nasıl tedarik edilebilir? Toplum olarak bu konuda duyarlı olmalıyız." dedi.

Kerem Keskin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenciyken başladığı bu alışkanlığını, mezun olduktan sonra da sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ankara'da İbni Sina Hastanesine düzenli olarak kan bağışladım. Mezun olduktan sonra da Kızılay bünyesinde bu görevi devam ettirdim. Toplum olarak bu konuda duyarlılığımızı artırmamız lazım. Herkesi empati yapmaya ve kan bağışına davet ediyorum. Kan bağışı yaptığınızda kemik iliğiniz yeni kan üretme şansı bulur. Bu, vücudunuzun kendini yenilemesi için önemli bir fırsattır. Ayrıca, kan bağışı sırasında yapılan taramalarla herhangi bir sağlık sorunu tespit edilirse, bu size bildirilir. Bu da erken teşhis açısından önemlidir. Bu görevi yerine getirmek, hem manevi hem de toplumsal bir sorumluluktur. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor Kan bağışı, en büyük manevi hareketlerden biridir. Bu görevi yerine getirerek, hem kendinize hem de başkalarına yardım etmiş olursunuz."

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel
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