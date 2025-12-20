Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Cuma Buluşmaları' kapsamında tarımsal üretimle ilgili bilgilendirme etkinlikleri de yapıldı.

Usta ve Soytürk, makamda bir süre görüştü.

Ziyarette Usta'ya, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar eşlik etti.

-Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

-İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

Ceylan ve Yeniyol, bir süre sohbet etti.

Ziyarette Ceylan'a, Tekirdağ İl Başkanı Muhammet Enes Altınyüzük eşlik etti.

Yeniyol, ziyaret için Ceylan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
